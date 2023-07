Agira, cade dal fasciatoio: bimbo di 6 mesi muore in ospedale a Catania

La procura di Enna ha aperto un fascicolo sulla morte del piccolo Filippo, 6 mesi, deceduto all'ospedale di Catania, dove era stato trasportato dopo una caduta dal fasciatoio. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa che la procura decida se procedere o meno all'autopsia. Il bambino era stato trasportato ieri in elisoccorso a Catania dove è stato sottoposto a due interventi in neurochirurgia per provare ad arginare i versamenti cranici. Ricoverato in terapia intensiva è morto stamani.