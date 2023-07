Fidanzati di Floridia assolti da false accuse di stalking e atti persecutori

Assolti perché il fatto non sussiste, questo il dispositivo che oggi pomeriggio è stato emesso alle 15, dal Giudice presso il tribunale penale di Siracusa, Liborio Mazziotta al termine di un lungo processo.

Due giovani Floridiani lei Marika Montinaro e lui Gesualdo Falcone., colpevoli unicamente di essersi innamorati mentre lui era fidanzato con un"altra, hanno dovuto subire un processo per stalking.

La presunta vittima Selene Di Caro, titolare di una struttura sportiva , con accuse rivelatesi poi false e costruite a tavolino con la complicità delle sorelle, ha pensato bene di vendicarsi e denunciare il suo ex e la compagna di costui per atti persecutori.

La difesa affidata ai legali Cristina Elia ed Emanuele Scorpo, nel corso del dibattimento ha smontato punto per punto le accuse ristabilimento la verità. Per Gesualdo Falcone, giovane imprenditore di Floridia, chr gestisce assieme ai fratelli una rinomata autocarrozzeria, è stata la fine di un incubo che andava avanti da due anni. Selene Di Caro è stata assistita nel processo dall'avvocatessa, Emanuela Scorpo.

(Nella foto Gesualdo Falcone all'uscita dal Palazzo di Giustizia)