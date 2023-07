Lions dona alla Neonatologia di Siracusa strumento informatico per screening oculistico

Il Distretto Lions International 108YB Sicilia ha donato al reparto UTIN e Neonatologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa una infrastruttura informatica completa dotata di un software che consente di effettuare il test del riflesso sui neonati, in modo semplice e soprattutto non invasivo, rilevando precocemente nello screening oculistico neonatale eventuali patologie quali la cataratta congenita o il retinoblastoma.

A consegnare la donazione che avverrà nel corso di una conferenza nella hall dell’ospedale Umberto I di Siracusa sabato 15 luglio 2023 alle ore 10,30, sarà il governatore del Distretto 108 Lions YB Sicilia Maurizio Gibilaro assieme al past governatore del Lions Distretto Sicilia 108 YB Franco Cirillo, al past presidente del Consiglio dei governatori e Good Will Ambassador Salvatore Giacona e ai presidenti di circoscrizione e di zona dei Lions Club della provincia di Siracusa.

Il progetto è stato seguito dal responsabile per l’Area Vasta dei Lions Club Massimo Di Pietro che parteciperà assieme all’ingegnere Giuseppe Falsaperla curatore dello sviluppo dell’apparecchiatura tecnologica RedEyes.

spiegarne l’utilità sarà il direttore dell’Unità operativa complessa Utin e Neonatologia Massimo Tirantello, presenti il direttore medico del presidio ospedaliero Paolo Bordonaro e il direttore del Dipartimento Materno Infantile Antonino Bucolo.

“Siamo grati per questo ennesimo gesto di liberalità da parte dei Lions – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – che contribuisce ad accrescere il parco attrezzature di alta tecnologia dell’Azienda. E’ una importante donazione per l’attività di screening nei neonati che conferma, ancora una volta, la vicinanza all’Istituzione nell’interesse della salute dei cittadini”.