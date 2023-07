Coalizione di Centro destra riunita, ma 'Noi con l'Italia' non viene invitata

"Abbiamo appreso dalle testate giornaliste regionali che si è tenuta una riunione della coalizione di centrodestra, in nostra assenza. Siamo sicuri che le decisioni prese siano così risolutive da non avere bisogno del nostro contributo, ne' in fase di elaborazione, ne' in quella di esecuzione. Ne osserveremo comunque gli effetti ed auspichiamo per la Sicilia che tutto vada per il meglio, a prescindere dalla nostra partecipazione e del nostro apporto, certi della robusta solidità del centrodestra siciliano". Lo dice Massimo Dell'Utri, coordinatore regionale Noi con l'Italia/ Noi Moderati