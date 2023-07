Rifiuti, il M5s attacca: Regione siciliana incapace ed inadeguata"

"È inammissibile che siano i Comuni a pagare l'incapacità e la conclamata inadeguatezza della Regione a gestire la politica dello smaltimento rifiuti in Sicilia, che dire fallimentare è puro eufemismo. È altrettanto inaccettabile che, a cascata, siano i cittadini a dovere fare i conti con tariffe Tari spesso aumentate dai sindaci che non hanno alternative per coprire gli extra costi dello smaltimento dovuti alla mancanza di discariche pubbliche dove conferire i rifiuti. La Regione deve trovare le soluzioni, ma senza crocifiggere i primi cittadini o mettere, seppur indirettamente, le mani in tasca ai siciliani". Lo affermano i deputati regionali Cinquestelle Jose Marano, Cristina Ciminnisi e Adriano Varrica, componenti della commissione Ambiente dell'Ars che oggi, su richiesta del collega Luigi Sunseri, ha audito i rappresentanti delle Srr e alcuni sindaci di comuni della Sicilia occidentale sulle criticità causate dall'inagibilità della discarica Oikos dopo il recente pronunciamento del CGA. "Gravissime e inaccettabili - sottolineano i deputati Cinquestelle - le assenze dell'assessore Di Mauro e dei rappresentanti della Regione, ma anche quelle dei deputati della maggioranza che compongono la commissione".