Incidente mortale sul lavoro in un cantiere, in contrada Marascotto, a Caronia, in provincia di Messina. La vittima è un operaio edile, Renzo Sciammetta, di 40 anni, originario di Montagnareale. L'uomo, secondo i primi accertamenti, sarebbe caduto da una impalcatura mentre stava montando un tetto in legno. Indagano i carabinieri.