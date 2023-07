Reggio Calabria, 50 migranti soccorsi: c'è pure il cadavere di un bimbo di 4 anni

E' di un bimbo di 4 anni la salma del piccolo arrivata oggi al porto di Reggio Calabria a bordo della nave "Dattilo" della guardia costiera.

Il corpo senza vita del bambino, morto in conseguenza di un naufragio di un'imbarcazione di fortuna, sulla quale si trovava assieme alla madre, avvenuto al largo di Lampedusa è giunta assieme ad 50 altri migranti soccorsi in mare nelle ultime ore e che si sono aggiunti ai circa 750 trasferiti tra Reggio Calabria e Messina dall'hotspot di Lampedusa.

A comunicarlo è la Prefettura reggina che ha coordinato le operazioni di sbarco iniziate stamattina sul molo di ponente. Il bambino, secondo quanto è stato riferito, era di origine subsahariana e probabilmente di nazionalità nigeriana. Per la madre è stata disposta l'assistenza psicologica. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine e della magistratura.