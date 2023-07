Convenzione ad Avola con 'Aretusa Soccorso': più mezzi di Protezione civile

Avola si dota di nuovi mezzi di soccorso e dotazioni a supporto del servizio di Protezione civile, ambientale e di solidarietà sociale comunale.

L'amministrazione comunale ha deciso di potenziare attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso grazie alla convenzione che il sindaco Rossana Cannata ha attivato con l’organizzazione di Volontariato Aretusa Soccorso. “Una dotazione importante e utile al nostro territorio a disposizione per le attività di soccorso, di supporto al verificarsi di situazioni emergenziali - le parole del primo cittadino Rossana Cannata - ma anche di prevenzione, esercitazione, informazione: tutti i compiti a cui è chiamata la protezione civile. Un nuovo insediamento ad Avola di pubblica assistenza con valorosi volontari a sostegno dei servizi comunali. Rafforziamo strumenti e attrezzature per affrontare i piccoli e grandi bisogni quotidiani della nostra città in caso di necessità”.