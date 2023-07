Corsa clandestina di auto a Corleone con 2 morti: due giovani indagati

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corleone hanno notificato due avvisi di garanzia a carico di altrettante persone di 19 e 22 anni, corleonese, per un incidente stradale avvenuto il 15 maggio 2022 a Corleone, lungo la Statale 118, nel quale hanno perso la vita due giovanissimi di 16 e 18 anni, Rosario Leto e Giulia Sorrentino. Dai primi accertamenti svolti, e' emerso che, per eccesso di velocita', la macchina con a bordo i due giovani aveva sbandato in curva, finendo fuori strada: un tragico incidente stradale, avvenuto alla fine di una serata tra amici e causato dalla disattenzione di un guidatore inesperto, vale a dire, in base alle prime acquisizioni, il minorenne. E' stato verificato che l'auto incidentata stava gareggiando in velocita' con altre due autovetture, di cui sono stati individuati i nomi dei conducenti, indagati in concorso per gare clandestine e per aver provocato la morte dei due giovani. Accertamenti ancora in corso per individuare con certezza il nome del terzo conducente: sarebbero diversi gli elementi che spingono a ipotizzare che alla guida dell'auto incidentata non ci fosse il minorenne, ma un altra persona, sopravvissuta all'incidente. Verosimilmente, tutti i ragazzi coinvolti si sono accordati per addossare la colpa al sedicenne morto.