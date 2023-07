Mondello, ruba a due turisti tedeschi: denunciato

Avrebbe rubato cellulare, soldi e cuffiette a due turisti nel mare di Mondello. Gli agenti di polizia che hanno geolocalizzato lo smartphone hanno fermato un uomo di 35 anni, S.R., appena sceso dall'autobus di linea che porta alla borgata marinara di Palermo. Il giovane è stato trovato in possesso di un iPhone 14, un paio di AirPods anche soldi e documenti di due turisti che erano andati a fare un bagno a mare. La polizia lo ha denunciato. Alla sala operativa della polizia sono arrivate segnalazione di alcuni furti in spiaggia. Sono scattate le ricerche. Tra le vittime del palermitano una coppia di tedeschi. L'uomo è stato bloccato e denunciato per ricettazione. Cellulare soldi e cuffiette sono stati restituiti ai turisti.