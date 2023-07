L'Intervista. Fabrizio Carloni e la Seconda Guerra, i 'segreti della Sicilia'

Fabrizio Carloni, giornalista del “Roma” di Napoli, da tempo conduce appassionate ricerche storiche sulla seconda guerra mondiale e il dopoguerra con un'attenzione straordinaria a fonti e documenti spesso ritenuti “minori”. Tra i suoi libri più noti riguardanti la Sicilia Gela 1943 - Le verità nascoste dello sbarco americano in Sicilia e Il Sangue dell'Arma. Separatismo, banditismo e le stragi dei Carabinieri. Sicilia 1943-1950. Un osservatore esperto, “ancora al fronte”, di quel tragico periodo della nostra storia.

La scrittrice Barbara Bellomo, presentando il suo romanzo “La casa del carrubo”, ha dichiarato che Acate ha tutti i requisiti per diventare una seconda Normandia per un percorso storico-turistico legato allo sbarco in Sicilia del 1943.

“Non solo. Acate, in una Nazione più attenta alla sua Storia, potrebbe diventare un punto di attrazione turistico e scientifico molto importante ed offrire lavoro a tanti giovani come mediatori culturali, manutentori e guide. Tutta la Sicilia ha, tra i tanti, anche il pregio di essere rimasta in molti siti identica a come era ai tempi dell'operazione Husky. La trascuratezza e l’indifferenza delle Istituzioni hanno fatto perdere luoghi come la Colonia Marina di Gela e stanno rendendo inagibile e da abbattere anche il Pontile Sbarcatoio; sempre a Gela esiste, il bunker di Porta Marina in cui dette la vita il caporalmaggiore Cesare Pellegrini, anonimo eroe e padre. Al Lago di Biviere cosa ne è stato del casale in cui gli statunitensi fucilarono i Carabinieri Reali, che gli si erano opposti eroicamente il 10 luglio del 1943 e di cui ho tanto scritto documentando per la prima volta i fatti?”.

A distanza di 80 anni la tragedia della famiglia Mangano di Acate appare ancora per certi risvolti misteriosa. Come si può giudicare un podestà che lascia il proprio paese per mettere in salvo i propri familiari?

“Il podestà Giuseppe Mangano voleva allontanare dall’area di sbarco dei paracadutisti statunitensi la moglie, il figlio unico Valerio, di 17 anni, e due donne ospiti della sua famiglia. Fu intercettato a Vittoria e fucilato dagli statunitensi con il fratello Ernesto, medico militare reduce dalla Russia, probabilmente per la rapina dei gioielli che aveva portato con sé come patrimonio mobiliare della famiglia. Il figlio Valerio, bellissimo, fu ucciso all’arma bianca mentre cercava di difendere padre e zio. A questa motivazione, probabilmente, si unì il disprezzo trasmesso dal generale nordamericano Patton ai suoi uomini nei confronti dei civili e dei prigionieri. Probabilmente il podestà avrebbe fatto ritorno a Biscari dopo aver lasciato i suoi cari a Modica da un altro fratello lì residente. Il tutto è scritto e documentato da me in un lontano articolo su Nuova Storia Contemporanea del professor Francesco Perfetti”.

Su alcune tombe di civili caduti ad Acate compare la scritta “morto per l'Invasione”. Un'espressione che qualcuno non accetta.

“La dizione è storicamente ineccepibile, considerato che sino all'8 settembre 1943 l’Italia nell’ambito dell’Asse era in stato di guerra con gli Alleati, i quali in base al diritto internazionale erano nostri nemici”.

C'è un episodio del secondo conflitto mondiale che lei sta indagando e tentando di ricostruire?

“Molto di ciò che ho scritto riguarda, con la narrazione di episodi mai riferiti, la guerra in Sicilia. Da un mese è uscito in libreria per il mio Editore principale, Mursia di Milano, un saggio sulle truppe di seconda linea del CSIR e dell’ARMIR. Vorrei approfondire nel prossimo futuro con la collaborazione del Museo Storico dell’Arma, in quest’ambito, la storia dei Reali Carabinieri in Russia di cui nessuno ha mai scritto”.

Quanto ha inciso sulla sua passione per quel periodo storico la vicenda di suo nonno Maceo Carloni, sindacalista negli anni del fascismo, che fu prelevato e giustiziato nella notte del 4 maggio 1944 dai partigiani della Brigata Garibaldina Antonio Gramsci?

“Mio nonno Maceo, padre di mio padre Enrico, è stato una delle figure più pure ed oneste della guerra civile in Italia nel periodo tra il 1943 ed il 1945. Cadde ucciso innocente, come dimostrato da tutti i processi intentati dalla mia famiglia per difenderne la memoria. Il Suo ricordo, custodito gelosamente, non ha mai condizionato i miei studi caratterizzati dalla certificazione di eminenti studiosi come Francesco Perfetti ed Emilio Tirone. La storia di Maceo è ben riassunta nel sito internet a lui dedicato”.

C'è qualche “terreno” ancora inesplorato sulle vicende accadute in Sicilia in quegli anni?

“Tutta la Sicilia è un terreno da riscoprire e valorizzare al fine della conoscenza dell'operazione Husky. Le colline che dominano il fiume Simeto, con il Ponte di Primosole, costituivano un luogo importantissimo dell’architettura militare italiana. I Capisaldi Johnny, con le casematte e le stalle in cemento italiane, sono stati ricoperti dai rifiuti solidi urbani della vicina città di Catania. Per la storia dello sbarco, tolti i testi di Faldella, D’Este e Santoni, non volendo citare i miei per evitare di suscitare clamori, la maggior parte è costituita da lavori di studiosi locali che hanno scritto con passione”.

Emanuele Ferrera