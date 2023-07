Sabato di passione per chi viaggia, aeroporti in sciopero:1.000 voli a rischio

Avra' inizio oggi alle 10 per concludersi alle 18 lo sciopero del personale di terra degli aeroporti italiani. A incrociare le braccia saranno gli addetti ai servizi di handling e check-in. L'agitazione e' stata indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl, per protestare per il mancato rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da sei anni. In giornata sciopereranno anche piloti e assistenti di Vueling e, dalle 12 alle 16, di Malta Air, che opera le rotte Ryanair. Lo sciopero mette a rischio circa 1000 voli, tra nazionali e internazionali, con un impatto stimato su 250.000 viaggiatori. Verranno assicurati i voli intercontinentali e di continuita' territoriale. Ita Airways ha gia' fatto sapere di avere cancellato 133 voli, assicurando comunque che una parte dei passeggeri riuscira' a partire in giornata riprenotando sui primi voli disponibili. I voli garantiti saranno riportati sul sito dell'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.