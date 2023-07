L'omicidio del 2021 a Boscoreale, arrestate due persone

Due persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori dell'omicidio di un 41enne , Antonio Morione, avvenuto la sera del 23 dicembre 2021 a Boscoreale, in provincia di Napoli. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Torre Annunziata sono state eseguite dai militari a Gallipoli, in provincia di Lecce; e presso il penitenziario di Secondigliano. L'omicidio avvenne al culmine di un tentativo di rapina all’interno della pescheria gestita dalla vittima.