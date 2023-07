Cocaina nascosta nel cruscotto dell'auto: 53enne arrestato a Vittoria

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vittoria, transitando lungo la SP2, nei pressi di contrada Bonincontro a Vittoria, hanno notato aggirarsi a bordo della propria autovettura e con fare circospetto, P. A., 53 anni, noto pregiudicato, decidendo pertanto di eseguire nei suoi confronti un controllo alla circolazione stradale. Durante l’espletamento dei normali accertamenti finalizzati all’identificazione del soggetto, quest’ultimo si mostrava particolarmente agitato e insofferente all’attività svolta dagli operanti al punto tale da destarne il sospetto che potesse nascondere su di sé o all’interno del veicolo sostanze stupefacenti, armi o altri oggetti atti ad offendere.

Il controllo approfondito ed esteso all’abitacolo e alla componentistica della vettura ha permesso di rinvenire, occultata all’interno del vano fusibili del cruscotto, un involucro in cellophane trasparente contenente un unico frammento di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” dal peso di circa 105 grammi.

Per questo motivo, P. A. è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, venendo sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’esito dell’udienza di convalida, considerate le modalità della condotta, gli specifici precedenti penali che lasciano desumere l’inserimento dell’indagato in un contesto criminale più ampio di illecita attività di spaccio, al fine di evitare la reiterazione di reati della stessa specie, a P. A. è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.