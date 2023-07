Belvedere di Siracusa, quattro segnalati in Prefettura per droga

I Carabinieri della Stazione di Belvedere, nei giorni scorsi hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale elevando sanzioni per oltre 15mila euro e sottraendo 20 punti dalle patenti di guida.

In particolare, sono state controllate 20 persone e 18 veicoli, effettuate perquisizioni personali e veicolari e contestate violazioni al Codice della Strada per 2 casi di guida senza patente, 3 mezzi sprovvisti di copertura assicurativa, 2 veicoli in circolazione nonostante già sottoposti a sequestro amministrativo, 1 conducente di motociclo senza casco ed altre violazioni di varia natura sequestrando, complessivamente, 5 veicoli e 3 sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Inoltre, 4 persone sono state segnalate alla Prefettura aretusea quali assuntori di stupefacenti.