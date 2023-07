Evasione lampo di 2 detenute nel carcere minorile di Palermo

Evasione lampo nel carcere minorile di Palermo da parte di due detenuti, che sono però stati bloccati dal personale di Polizia penitenziaria dopo rapide ricerche. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del Segretario Generale Donato Capece: "Ieri, verso le 17.30 circa, mentre i detenuti minorenni si trovavano al piazzale dei Passeggi, da una cella venivano calate delle lenzuola, poi utilizzate da due minori (uno di origini italiane e l'altro marocchine) per scavalcare la rete per darsi alla fuga. . Subito il personale di polizia Penitenziaria si è prodigato per riprendere gli evasi, catturati presso la stazione ferroviaria Notarbartolo - dice -. Plauso del SAPPE al personale dell'Istituto penale per minorenni di Palermo che ha saputo gestire con fermezza e professionalità la situazione evitando che i detenuti potessero sparire nel nulla definitivamente".