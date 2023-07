Migranti, assegnato il Porto di Trapani a nave 'Aurora'

Nave 'Aurora' della Sea Watch, con 52 migranti a bordo, e' stata assegnata dalle autorita' italiane al porto di Trapani. "E' distante 15 ore di navigazione - afferma la ong tedesca - un porto troppo lontano per il nostro assetto ma che cercheremo lo stesso di raggiungerlo senza mettere in pericolo le persone soccorse". Nella giornata di ieri Aurora, l'assetto veloce di Sea Watch, spiega la ong, si e' trovata a operare in un'area del Mediterraneo in cui erano presenti decine di imbarcazioni in difficolta': "Grazie alle segnalazioni dell'aereo di Pilotes volontaires, l'equipaggio e' riuscito a individuare 11 imbarcazioni con circa 485 persone a bordo. Il team per ore ha cercato di stabilizzare la situazione distribuendo giubbotti di salvataggio e utilizzando gommoni in attesa dell'intervento delle autorita' italiane che hanno poi soccorso diverse imbarcazioni".