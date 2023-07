Maltrattamenti e lesioni personali alla moglie: arrestato a Catania

Un tunisino di 43 anni e' stato arrestato a Catania dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E' accusato di avere picchiato la convivente polacca di 49 anni. E' stata la donna a chiedere aiuto ai militari chiamando il 112: al momento dell'intervento dei militari aveva un occhio tumefatto e ha manifestato l'intenzione di volerlo denunciare raccontando di essere stata poco prima ancora una volta percossa. Dopo essersi sfogata con una crisi di pianto, ha riferito ai militari che il compagno con cui convive da circa 13 anni dopo un periodo di carcerazione per avere commesso una rapina, ha radicalmente cambiato il proprio comportamento mostrando una spiccata aggressivita'