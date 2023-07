Assostampa Trapani in locale sequestrato alla mafia

Un locale sequestrato alla mafia trapanese, che si avvia a una fruizione pubblica grazie ai giornalisti del territorio. Si terrà infatti il prossimo 1 7luglio alle ore 15,30 l'inaugurazione della nuova sede della sezione provinciale di Trapani dell'Associazione Siciliana della Stampa, il sindacato unitario dei giornalisti siciliani, nei locali di via Duca d'Aosta 59 nella frazione di Casa Santa a Erice. Si tratta di un immobile sequestrato alla criminalità organizzata, che il comune di Erice lo scorso giugno ha consegnato al sindacato dei giornalisti in comodato d'uso, a seguito di partecipazione a un apposito avviso pubblico. All'inaugurazione presenzierà Alessandra Costante, Segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana."Abbiamo arredato il locale con le nostre forze - ha detto il segretario provinciale Vito Orlando - e vogliamo che diventi un presidio, anche simbolico di legalità, oltre alla nostra attività istituzionale apriremo questo spazio anche alla cittadinanza per eventi culturali. Tra le donazioni ricevute voglio sottolineare una foto del nostro territorio scattata dal giornalista Giovanni Franco e stampata su tela". Al termine dell'inaugurazione si terrà un seminario sul tema"Legalità, informazione e beni confiscati alla mafia".Interverranno anche la sindaca di Erice Daniela Toscano, Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Giuseppe Rizzuto, segretario regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa e il magistrato Enzo Agate, presidente della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. L'evento è valido anche come formazione continua dell'Ordine dei giornalisti.