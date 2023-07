Forza Italia, Schifani: "Berlusconi sempre presente, grande condivisione su Tajani"

"Berlusconi è sempre presente nella storia di Forza Italia. Oggi, come prevede lo statuto, eleggeremo il cosiddetto traghettatore e poi, prima del voto europeo, ci sarà il congresso. Credo che oggi registreremo una grande condivisione sulla scelta nei confronti di una persona che già esercitava il ruolo di numero 2". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, arrivando al Consiglio nazionale di Forza Italia all'hotel Parco dei Principi di Roma, parlando di Antonio Tajani, "una persona di grande equilibrio e di grande autorevolezza nazionale e internazionale", sottolinea. "Siamo portati a camminare con le nostre gambe ma dimostreremo di essere classe dirigente in grado di far valere quei valori e quegli ideali ai quali Berlusconi ci ha educato".