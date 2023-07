Bomba carta e 4 chili di marijuana in una serra del Vibonese

Nel corso di una azione di pattugliamento nel comune di Soriano Calabro, nelle Serre vibonesi, personale della Polizia di Stato, grazie anche al cane antidroga "Digos", ha operato il sequestro di circa 4 chili di marijuana, di munizionamento per pistola e fucile, nonché di numerosi artifizi pirotecnici di confezionamento artigianale, del tipo "bomba carta", tutti trovati all'interno di casolari abbandonati.

L'intervento si inserisce nel contesto di una più ampia attività di controllo straordinario del territorio in tutta la provincia vibonese che mira a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Sono in corso indagini per risalire ai detentori del materiale sequestrato e capire se vi sia la possibilità che potesse essere utilizzato per compiere qualche attentato.