Primo test del Palermo con una goleada: 12 gol a una squadra di dilettanti

Vittoria per 12-0 per il Palermo nel primo test stagionale del ritiro trentino contro i dilettanti della rappresentativa Bassa Anaunia. Al campo sportivo di Ronzone i rosanero allenati da Eugenio Corini si siono imposti grazie alle reti di Brunori, autore del primo gol stagionale del Palermo, Nedelcearu, a lente, Segre ed Insigne nel primo tempo. Nella ripresa in gol Vasic autore di una tripletta e Mancuso che ha firmato una doppietta così come Soleri.

Corini ha schierato nel primo tempo con il 4-3-3 Pigliacelli in porta; Buttaro, Nedelcearu, Marconi e Ceccaroni in difesa; Segre, Gomes e Saric a centrocampo; Insigne, Brunori e Valente in attacco. Nel secondo tempo con il 3-5-2 spazio a Nespola fra i pali; Nedelcearu, Lucioni, Ceccaroni in difesa; Graves, Broh, Stulac, Vasic e Damiani a centrocampo; Soleri e Mancuso in attacco. Leo Stulac, in via precauzionale, è rientrato negli spogliatoi prima della fine della partita. Domani la squadra rosanero sosterrà una seduta mattutina di allenamento a Ronzone, aperta ai tifosi. Al termine del lavoro i calciatori godranno di mezza giornata di riposo.