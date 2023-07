Ruba attrezzatura per il giardinaggio al Lido di Noto, preso e arrestato

I carabinieri di Noto, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un 32enne con l'accusa di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre portava via l'attrezzatura per il giardinaggio da un’abitazione nella località di lido di Noto. I militari in servizio nella zona hanno notato che la recinzione perimetrale di un immobile era danneggiata, così come la porta d’ingresso, e l’abitazione era stata messa a soqquadro. Le ricerche nell’intera area hanno permesso di individuare ed immobilizzare il ladro all’interno del piazzale, nascosto tra le siepi, con due motoseghe ed un tagliasiepi appena sottratte dal giardino. La refurtiva è stata restituita ai proprietari mentre l’autore del furto, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.