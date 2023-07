Segna il passo la telefonia mobile a Marina di Acate: utenti protestano

A Marina di Acate i villeggianti lamentano la scarsa efficienza della telefonia cellulare e sono quasi sull'orlo di una crisi di nervi. Nonostante la frazione balneare più occidentale della provincia di Ragusa non sia ancora al massimo della “capienza”, che si raggiunge tradizionalmente dopo i festeggiamenti della Madonna del Carmelo (che quest'anno cade domenica 16 luglio), le antenne che servono la località sono “congestionate” dal traffico eccessivo. E non va meglio con la navigazione su internet, quasi impossibile. La precarietà del servizio non risparmia quasi nessuna compagnia telefonica, ma “a macchia di leopardo”, salendo sui piani alti delle abitazioni o spostandosi di continuo si può iniziare una conversazione salvo riprenderla infinite volte. Parecchi utenti, disperati, sono tentati dal cambio di operatore, ma neanche questa chanche, a detta di chi l'ha provata, pare abbia risolto il problema. Per quest'ultimi non rimane che effettuare chiamate whatsapp, ma a condizione di possedere un buon wifi domestico.

E.F..