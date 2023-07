Materasso brucia in cella, tensioni nel carcere di Ravenna

Momenti di preoccupazione ieri sera in carcere a Ravenna quando, in seguito all'incendio di un materasso e al conseguente fumo, sono state fatte intervenire tutte le forze dell'ordine a supporto della polizia penitenziaria per scongiurare eventuali sommosse. Sul posto sono giunti pure i vigili del fuoco anche per illuminare bene l'area a scopo precauzionale contro eventuali fughe. Secondo quando finora ricostruito, tutto è partito da un paio di detenuti di origine albanese per ragioni ancora al vaglio, ma non è sfociato in una rivolta incontrollata. La situazione è tornata alla normalità.