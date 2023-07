Governo, Meloni guardi oltre il recinto della sua maggioranza

"Governare è navigare, e qualche volta barcamenarsi. Un imperativo a cui è saggio conformarsi anche da parte di chi coltiva progetti più decisionisti e predilige posture più assertive. La regola vale ovviamente anche per Giorgia Meloni, la cui qualità maggiore non sembra essere la flessibilità, ma a cui l'esperienza suggerisce qualche volta di dare anche lei -come tutti- un colpo al cerchio e uno alla botte. Così da Vilnius la presidente del consiglio ha difeso la sorte ministeriale della Santanchè (almeno per ora), speso una buona parola per il sottosegretario Dalmastro, rivendicata la paternità della nota di Palazzo Chigi che denunciava il rischio di un'interferenza della magistratura in vista della prossima campagna elettorale. E però sull'altro piatto della bilancia ha ribadito di voler fare in materia di giustizia riforme non punitive e soprattutto si è espressa con giusta, doverosa severità a proposito delle esternazioni di papà La Russa spendendo parole appropriate nei riguardi della ragazza che ha denunciato la violenza di cui sarebbe (condizionale d'obbligo) stata vittima. Ora si vedrà lo svolgimento di tutte queste vicende, e il loro intreccio, a partire ovviamente dall'iter parlamentare dei primi provvedimenti messi in cantiere dal ministro della giustizia. Ma tutte queste cronache rivelano forse un dilemma più profondo a cui prima o poi si dovrà dare risposta. E cioè se il governo del paese si affida quasi solo alla forza dei suoi numeri elettorali e parlamentari. O se invece esso intende proporsi di parlare a una platea più ampia, cercando di guadagnare qualche credito anche verso chi non l'ha votato (e magari intende continuare a non votarlo). Non si parla di consociativismo, né di galateo. E' ovvio che vi sia sempre un aspetto ferino nella contesa politica. Ed è sempre auspicabile che la dialettica tra forze diverse dia luogo a una certa vivacità -senza di cui tutta la politica apparirebbe come una pantomima. Ma anche senza ricadere nei nostri vizi più antichi sarebbe utile che almeno qualche volta le linee di confine che separano le parti in causa venissero attraversate. E' questo il bivio che Meloni trova davanti a sé. Da un lato la tentazione di chiudersi a riccio nel fortilizio della sua metà campo, confidando nella disciplina degli eserciti politici che la sostengono. Dall'altro il tentativo di farsi capire e qualche volta apprezzare da quanti stanno fuori da quei confini facendosi almeno un po' carico delle loro preoccupazioni, sensibilità, interessi e punti di vista. Si dirà che qualche confine Meloni lo ha prudentemente scavalcato. Era all'opposizione di Draghi e ne ha raccolto una (piccola, molto piccola) parte di eredità. Era contro l'europeismo più canonico e vi si è almeno parzialmente avvicinata. Predicava il blocco navale e ora si trova a gestire i flussi migratori con sano realismo. Tutti passi che ha compiuto con qualche ambiguità ma anche con l'onesta consapevolezza che le vecchie parole d'ordine non l'avrebbero portata lontano. E si immagina che alcune di queste conversioni, chiamiamole così, l'abbiano magari anche esposta al fuoco amico di alleati e militanti non troppo convinti. E però è mancato, almeno finora, quel passo in più che avrebbe fatto la differenza. E cioè un'apertura ampia, di maggior respiro, verso quella parte di paese che non è mai salita a bordo della sua maggioranza. Ma che ugualmente si aspetta considerazione da parte di chi governa. L'opposizione, certo. O almeno una parte di essa. Ma soprattutto quell'elettorato diffuso che non va più a votare e che fa fatica, molta fatica, ad accettare una politica ridotta a puro campo di battaglia. Il recinto che protegge una maggioranza può apparire rassicurante a chi governa. Ma infine segna anche un limite della sua forza politica. Guardare oltre quel recinto sarebbe la vera novità".