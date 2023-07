Poiliziotto muore suicida a Siracusa: è il secondo nel giro di un mese

Un agente della Polizia di Stato, 38 anni, in servizio alla questura di Siracusa, si è suicidato ieri notte in strada poco distante dalla sua abitazione. Secondo quanto si è appreso fino a questo momento, l'uomo si sarebbe sparato con la sua pistola d'ordinanza. Il poliziotto suicida era in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa. Senza parole i colleghi, intervenuti poco dopo il drammatico episodio.

Il mese scorso, un altro agente siracusano si era tolto la vita. Aveva raggiunto l’ufficio in Questura, per poi suicidarsi.