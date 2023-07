Cinema, un corto della Cucinotta sulla leggenda della 'Pillirina' a Siracusa

Il racconto di una leggenda, l'omaggio alla struggente bellezza di un angolo della Sicilia, che e' anche una delle localita' candidate a "luogo del cuore Fai", una spiaggia da cui nasce l'omonimo cortometraggio; "La Pillirina". Protagonista e' Maria Grazia Cucinotta; il corto verra' presentato in anteprima, il 20 luglio all'Ortigia Film Festival alle 21 all'Arena Minerva ed e' prodotto da Toni Pellegrino, con la regia di Fausto Cavaleri. "E' una preghiera laica all'amore, al ricordo, alla pieta'. Una leggenda siciliana che merita di essere conosciuta oltre i confini dell'isola. E la protagonista non poteva essere che lei: Maria Grazia Cucinotta", racconta lo stesso Toni Pellegrino. La leggenda narra che proprio nella spiaggia della Pillirina, nel Siracusano, una donna innamorata del proprio uomo, che perso in mare non rivedra' piu', nelle notti di luna piena si aggiri piangendo e levando al cielo i suoi lamenti che ancora oggi i pescatori sentono. Era una ragazza di nobile famiglia che scelse un amore osteggiato dalla sua famiglia che voleva invece un marito alla sua 'altezza'. Il mare in tempesta interruppe quegli incontri amorosi al chiaro di luna. Scelse di morire anche lei tra i flutti. Un progetto sposato con entusiasmo da Maria Grazia Cucinotta che interpreta appunto "la pillirina" (la pellegrina, in dialetto siciliano). "Quando Toni mi ha chiamata e mi ha detto che voleva raccontare questa storia - spiega Maria Grazia Cucinotta - gli ho detto subito di si'".

Un incontro tra persone che si stimano e che amano la Sicilia da siciliani 'doc'. "Mi faceva piacere lavorare con lui e lavorare nella mia terra e' un punto di orgoglio. E' una storia drammatica - continua l'attrice - ed e' una storia d'amore meravigliosa. Parla d'amore senza pregiudizio. L'amore e' unico e universale. E la Pillirina lo dimostra: si innamora dell'amore vero, dell'amore eterno". Un corto girato proprio in quel luogo, riserva naturale, segnalato dal Fondo Per l'Ambiente italiano, una bellezza che si alimenta da altra bellezza raccontata dalla voce narrante di Antonio Catania. Per Toni Pellegrino, che e' un hair stylist (partner L'Ore'al) e imprenditore di successo, la convinzione che "circondarsi di bellezza e promuoverla e' un beneficio collettivo". Investire nella propria terra, in Sicilia, promuovendo cultura, qualche volta e' piu' complesso che farlo in altre parti, ma si puo' fare. Bellezza, arte, luoghi, un visionario coraggioso che autofinanzia questo cortometraggio in cui compare nella veste inedita di direttore artistico. "Un atto d'amore nei confronti della nostra isola, della laboriosita' della sua gente e del suo 'artigianato culturale' che reputo sia da valorizzare e promuovere in ogni modo". Siciliano anche Fausto Cavaleri, makeup artist, alla prima esperienza come regista. Ma c'e' un'altra storia che alimenta la leggenda de "La Pillirina" ed e' legata a un anello che Maria Grazia Cucinotta indossava durante le riprese. L'attrice si adagia nell'acqua, affonda le mani. Un anello sparisce. La troupe resta interdetta. Tutti pensano la stessa cosa: e' l'anello della 'pillirina' che conferma l'amore di quella donna sposata con il mare.