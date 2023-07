Disposto il trasferimento di 600 migranti da Lampedusa

Sono circa 600 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, che in serata, con due navi, lasceranno l'isola. Di questi, 450 circa con il traghetto"Lampedusa" verranno trasferiti a Trapani. A disporre i nuovi, massicci, trasferimenti è stata la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale. I poliziotti della Scientifica e dell'Immigrazione, della Questura di Agrigento, assieme ai mediatori culturali, intanto, nella giornata di ieri e in quella precedente, hanno stabilito un nuovo record: sono riusciti a pre-identificare e fotosegnalare quotidianamente oltre 750 dei migranti presentin ella struttura di contrada Imbriacola. Un record perché prima dell'insediamento del nuovo questore, Emanuele Ricifari, e della riorganizzazione del sistema pre-identificazioni, non si riusciva ad andare oltre alle 400 persone. Il tour de force in materia di pre-identificazione si traduce in trasferimenti molto più veloci e, di fatto, si evita che la struttura di primissima accoglienza si ingolfi. Appena ieri infatti sono stati trasferiti ben 933 dei migranti arrivati.