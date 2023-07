Prima seduta del Consiglio a Siracusa, il 'pallino' nelle mani degli Autonomisti

E' stata convocata per il prossimo 27 luglio la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Siracusa. All’ordine del giorno, il giuramento del sindaco, Francesco Italia, l’elezione del presidente del Consiglio Comunale e del suo vice, tema che potrebbe lasciare il Centro destra orfano del Movimento per le Autonomie. Il pallino della presidenza dell'aula, è nelle mani del parlamentare autonomista, Peppe Carta. "Non sò se la nostra presenza nella coalizione possa essere ancora utile - afferma il deputato e sindaco di Melilli. Sull'argomento c'è ancora tempo per decidere - aggiunge - Aspetto un confronto con i vari leader del Centro destra prima di prendere una decisione e soprattutto capire qual è il ruolo delle Autonomie". Carta conosce bene i rapporti che passano tra il leader nazionale dell'Mpa Raffaele Lombardo con quello di Azione, Carlo Calenda. I giochi al di là delle parole e delle strategie, sarebbero già fatti.

(nella foto il deputato all'Ars Peppe Carta, leader dell'Mpa in provincia di Siracusa)