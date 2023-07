Catania, sanzionati due Lidi per motivi igienico-sanitario

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con l’ausilio degli assetti specializzati del N.A.S. e della CIO, hanno svolto un’attività di controllo dei lidi lungo il Viale Kennedy, verificando violazioni e mancanze in due strutture balneari, dove hanno rilevato carenze igieniche e/o amministrative.

In particolare, in uno dei casi i Carabinieri hanno elevato una sanzione amministrative di €. 1000,00 nei confronti del 40enne titolare perché, il sopralluogo effettuato nel locale cucina, ha evidenziato alcune carenze igienico-sanitarie.

Nel secondo caso invece i Carabinieri, con ulteriore sanzione di €. 1000,00, hanno proceduto nei confronti della titolare 23enne di un altro stabilimento balneare, la quale non aveva provveduto ad effettuare la registrazione sanitaria del punto ristoro della sua struttura ricettiva.