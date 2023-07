Taormina, festival dell'Archeofilm: il Premio "Tusa" a Vittorio Sgarbi

Con la consegna, stasera a Taormina, del Premio Sebastiano Tusa allo storico dell'arte e sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi da parte dell'omonima fondazione, si avvia alla chiusura la prima edizione del "Taormina - Naxos Archeofilm" il festival di archeologia, arte e ambiente in corso al Teatro Antico e al Teatro della Nike del Parco di Naxos.

La manifestazione - prodotta e organizzata dal Parco archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, e dalla Fondazione Tusa, presieduta da Valeria Li Vigni, in collaborazione con Firenze Archeofilm/Archeologia Viva direzione Piero Pruneti - prevede sempre stasera al Teatro Antico l'assegnazione del Premio Taormina Naxos Archeofilm al documentario più gradito al pubblico fra i cinque in concorso nelle tre serate.

Tra gli interventi di questa sera quello di Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana; dei sindaci di Taormina, Cateno De Luca, e di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi.