Dormiva da quasi un mese in auto: Onlus lo ospita in un B&B di Trapani

Giuseppe Angileri, 61 anni, di Marsala, che dormiva da circa un mese in auto e viveva in gravi condizioni di salute, è stato ospitato in un B&B di Trapani, dal 14 fino a domenica 16 luglio. "Da giovedì scorso l'Associazione Arcobaleno si è presa carico, per dargli una sistemazione provvisoria come un B&B, dove può riposarsi, rinfrescarsi e mangiare - scrive in una nota sui social Sebastiano Grasso, presidente dell'associazione - noi come associazione più di questo non possiamo fare. Ci auguriamo che le istituzioni prendano al più presto in mano questo caso e che il signor Giuseppe riprenda a vivere una vita dignitosa".