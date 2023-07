Autoslalom, bastano le prime due manche al catanese Polizzi per vincere il 'Città di Librizzi'

Al contrario di quanto era nelle abitudini del violinista e compositore Nicolò Paganini, il catanese Mimmo Polizzi ha concesso il bis e si è aggiudicato con merito il 1° Slalom Città di Librizzi, terza tappa stagionale per lo Challenge degli Emiri 2023 e seconda prova valevole per il Tris dei Nebrodi, ospite sulle strade della cittadina collinare ad un’ottantina di chilometri da Messina, con promozione sul territorio a cura della Misilmeri Racing, del Team Palikè e del Comune di Librizzi, enti affiancati dai volontari locali facenti capo all’Asd Librizzi.

Mimmo Polizzi e la sua Elia Avrio ST09 Suzuki (equipaggiata con il nuovo cambio al volante Powershift), vanno pertanto a collocare in bacheca la seconda affermazione consecutiva sui monti Nebrodi in sole due settimane, dopo l’alloro colto il 2 luglio scorso nell’Autoslalom Città di San Piero Patti, facendo conseguentemente il pieno di punti nello Challenge degli Emiri.

All’esperto portacolori della Catania Corse, nativo di Adrano, sono bastate le prime due manche cronometrate (in Gara 3 Polizzi non ha preso il via per problemi all’impianto elettrico della biposto “made in “Simeri Crichi”) per avere ragione di due ottimi avversari, quali l’altro catanese (sebbene di Biancavilla) Silvio Fiore, 2° assoluto, nell’abitacolo della monoposto Formula Fire Suzuki e l’altro specialista messinese Giovanni Greco, terzo al volante della Radical SR4 sempre motorizzata Suzuki, questi alternatosi sul terzo gradino del podio con il nebroideo Giuseppe Bellini, anche lui su SR4 Suzuki, relegato poi in 4a posizione per via di una non perfetta “birillata”.

Mimmo Polizzi ha preso le contromisure dai suoi principali rivali già nel corso della salita di ricognizione, dove il tempo migliore lo aveva fatto registrare Silvio Fiore, compagno di scuderia alla Catania Corse. Quest’ultimo è poi andato in testacoda con la sua Formula Fire in Gara 1, lasciando campo libero a Polizzi, autore della sua migliore prestazione nella seconda sessione a cronometro, chiusa in 134,04 “punti-secondi”. Fiore ha dato il tutto per tutto in Gara 3, però non è riuscito ad andare oltre il parziale di 136,86 “punti-secondi”, a 2”79 dalla vetta. Gara tutto sommato positiva e terzo posto assicurato per Giovanni Greco. Il pilota nativo di Torregrotta, alfiere della reggina Piloti per passione si è difeso dagli attacchi a podio portati da Giuseppe Bellini, chiudendo la sua prova in 139,10 “punti-secondi”, a 5” da Polizzi.