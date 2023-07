Assegnato il porto di Vibo Valentia per 77 migranti della "Rise Above"

E' stato assegnato il porto di Vibo Valenzia alla "Rise Above" di Mission lifeline con 77 migranti a bordo, tra cui 10 donne, un bambino e un neonato. Una donna incinta di nove mesi e altre due persone sono state evacuate. "Vibo Valentia dista piu' di 40 ore di macchina e 350 miglia nautiche: una ulteriore sofferenza per le persone stremate", afferma la ong. La nave ha messo in sicurezza un totale di 7 imbarcazioni in un'operazione di oltre 13 ore e, in coordinamento con le autorita' italiane, ha preso a bordo le persone di due imbarcazioni. Poco dopo che la nave e' entrata nella zona Sar al largo di Lampedusa. Poi la decisione delle autorita' italiane circa il 'porto sicuro"