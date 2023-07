Inferno di fuoco all'aeroporto di Catania, stop ai voli fino alle 14

Vigili del fuoco al lavoro a Catania per spegnere un incendio divampato all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Il rogo sembra si sia sviluppato nella basa inferiore dell'aerostazione. I pompieri definiscono la situazione "delicata e impegnativa" e sono impegnati nel domare le fiamme: ci vorrà tempo per mettere in sicurezza una struttura complessa come quella di un aeroporto. Vigili del fuoco e la Sac, società che gestisce lo scalo, annunciano comunicati congiunti appena avranno notizie certe da condividere.

La prima chiamata di soccorso è arrivata alla Sala operativa dei Vigili del fuoco alle 23:29. Sul posto sono arrivati subito uomini e mezzi dei pompieri. L'incendio è stato circoscritto e spento dalle squadre dei Vigili del fuoco, intervenute anche dalla Sede centrale del Comando provinciale di Catania. Ma l'aerostazione, che è stata abbandonata dai presenti di corsa, è ancora invasa dal fumo.

Paura nella parte inferiore dell'aeroporto di Catania, invaso da un intenso fumo sviluppato dall'incendio divampato nella struttura. I passeggeri, e non solo, hanno abbandonato di corsa lo scalo. Nel fuggi-fuggi collettivo, quasi nel buio del fumo, c'era chi gridava e chi piangeva, spinto all'esterno da personale della sicurezza che urlava "fuori, fuori tutti". Al momento non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura.

Causa incendio sviluppatosi in aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14:00 di lunedi' 17 luglio". Lo comunica l'aeroporto internazionale di Catania su Twitter. "Non si registrano danni a persone - continua il tweet - Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunita' aeroportuale per aver agito tempestivamente"