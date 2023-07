Rubano uva a Noto, poi un incidente sulla Siracusa-Catania per la fuga

Finisce male una spedizione predatoria da parte di un gruppo di malavitosi in trasferta da Catania nel comprensorio netino per rubare prodotti agricoli destinati al commercio abusivo di merce di natura agro-alimentare. Giunti nei pressi di Noto, a bordo di un’autovettura Alfa Romeo di proprietà di uno di questi, i medesimi si introducevano all’interno di un fondo agricolo dove, dopo aver constatato che all’interno vi si trovava un florido vitigno, ne razziavano i grappoli di uva da tavola per il quantitativo di oltre 200 chilogrammi. Tuttavia la fuga repentina da parte dei medesimi, dopo la consumazione del furto, non produceva i risultati sperati dai malviventi; il conducente dell’autovettura, infatti, a causa della forte velocità e dell’ingente peso stivato all’interno del veicolo, perdeva il controllo andando ad impattare contro il guardrail laterale sull’autostrada Siracusa-Catania.

Subito dopo l’impatto, gli altri componenti del gruppo malavitoso si allontanavano dal luogo del sinistro, lasciando sul posto il conducente del veicolo il quale veniva successivamente identificato dagli operatori intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro e la messa in sicurezza della struttura autostradale. Proseguono gli accertamenti tesi ad identificare gli altri componenti del gruppo criminale, anche con l’ausilio del sistema di video sorveglianza presente lungo la tratta autostradale. L’uva rinvenuta all’interno del veicolo incidentato, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, è stata consegnata ad un istituto assistenziale/religioso del comprensorio siracusano.