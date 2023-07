Faraone (Italia Viva): "Zes, servono certezze no propaganda"

Con la medaglietta Zes non ci fai nulla, se non si è in grado di superare le diseconomie e gli svantaggi che allontanano gli investimenti delle imprese". Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-ItaliaViva. "La Zes unica per il Sud, in realtà, per la parte che riguarda l'Ue già esiste - aggiunge - L'abbiamo introdotta qualche anno fa, in via sperimentale e rifinanziata dalla legge di bilancio 2021. Si tratta della decontribuzione Sud: l'agevolazione fiscale, in deroga alle regole per gli aiuti di Stato, che toglie il 30% dei contributi ai datori di lavoro privati, autorizzata dalla Commissione europea. La vera Zes unica si realizzerebbe rendendo questa misura strutturale. Su questo dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ottenuto una proroga per tutto il 2023, ma nessuna garanzia. Al governo su questo chiediamo certezze, non propaganda. Avrei tenuto in piedi l'idea di zone economiche speciali di doppio livello e non avrei azzerato, di fatto, le 8 esistenti.Le Zes territoriali potevano rappresentare dei veri e propri incubatori d'imprese, dei distretti industriali molto simili a quelli che funzionano con successo nel centro nord Italia. E invece il governo ha deciso di radere al suolo tutto, ha decisola politica del todos caballeros".