Grande caldo a Floridia, il termometro fa segnare 48 gradi

Non è remota l'ipotesi che a Floridia si possa ripetere il bis dell'11 agosto del 2021, quando la colonnina di mercurio si fermo a 48, 6 gradi di temperatura. Nel primo dei tre giorni di 'hot storm', Floridia è più bollente del solito. Tra via La Torre e piazza Aldo Moro alle 13,39, come mostra la foto, la temperatura ha raggiunto i 48 gradi. Non c'è un alito di vento e continuando con questo andazzo, nelle prossime 48 ore, potrebbe essere superato il record che in tutta Europa appartiene propria alla cittadina in provincia di Siracusa. La Protezione civile raccomanda di fare rimanere in casa i soggetti fragili, anziani e bambini e di evitare di uscire di casa nelle ore più assolate e di bere molta acqua. Il ciclone africano, basta guardare i numeri, pare essersi 'innamorato' dei ventimila abitanti floridiani.