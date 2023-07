Floridia, autoarticolato perde il carico: escavatore finisce sulla strada

Un incidente stradale avvenuto oggi verso mezzogiorno a Floridia per puro miracolo non si è trasformato in tragedia. Un articolato che trainava un escavatore nel superare la rotatoria tra Contrada Belfronte e via Scalorino, ha perduto il carico. Il grosso mezzo trainato e scivolato dal camion finendo in modo obliquo sull'asfalto. Al momento dell'incidente non c'erano veicoli in transito sulla strada conosciuta come 'Circonvallazione'. Grande paura per l'autista ma nessuna persona è rimasta ferita.

L.M.