Nuovo mammografo al Centro sanitario di Priolo

Inaugurato il nuovo mammografo nel Centro Sanitario di Priolo, consegnato dall’Asp di Siracusa su richiesta del sindaco Pippo Gianni.

Si tratta di un’apparecchiatura digitale di ultima generazione, con tomosintesi, acquistato dall’Asp assieme ad altri sette mammografi con il programma PNRR per l’ammodernamento del parco tecnologico.

A presentare il nuovo mammografo è stato il sindaco Pippo Gianni, insieme al commissario straordinario dell’ASP Salvatore Lucio Ficarra e al direttore del Dipartimento Radiologico Giuseppe Capodieci.

“Ringrazio il commissario straordinario Ficarra – ha detto Pippo Gianni – per avere accolto la mia proposta di destinare uno degli otto mammografi a Priolo, a beneficio della collettività. La Direzione aziendale è stata molto attenta alla richiesta che ho avanzato di sostituire il vecchio mammografo già in dotazione. Questo consentirà di salvare tante vite umane”.