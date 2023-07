La Cgil apre a Palermo 'La casa dei portuali e dei marittimi'

Domani, alle 10.30, La Filt Cgil inaugurerà al porto di Palermo, presso la palazzina Stella Maris, la nuova sede dei portuali e dei marittimi che ha scelto di chiamare "Casa dei portuali e dei marittini" e di intitolare a Sebastiano Baudo, sindacalista Filt scomparso di recente. Saranno presenti il Segretario Nazionale Filt porti e mare Amedeo D'Alessio, il coordinatore Dipartimento nazionale Filt Cgil porti e mare, la segretaria regionale Cgil Sicilia Angela Biondi e il segretario generale della CGIL Palermo di Palermo Mario Ridulfo.

"Con questa nuova sede - dichiarano Alessandro Grasso segretario generale Filt-Cgil Sicilia, Fabio Lo Monaco segretario generale Filt Palermo e Domenico Seminara coordinatore regionale porti della FILT-CGIL Sicilia - prenderà vita un nuovo percorso di tutela dei diritti collettivi e individuali. Una vera e propria 'Casa' dei lavoratori. Un laboratorio di ricerca, di accoglienza, di tutela, di servizi, di formazione, di approfondimento e di diffusione della cultura sindacale e dei diritti nei luoghi di lavoro e non solo. Un punto di riferimento necessario in una delle più importanti infrastrutture della città metropolitana di Palermo e della Sicilia. Categoria, servizi e confederalità in un unico luogo. Un modo per rimarcare che la Cgil non lascerà mai soli i lavoratori".