Roberto Insigne: "Sono qui per portare il Palermo in serie A"

"La trattativa con il Palermo è stata semplice, non ci ho pensato molto". Roberto Insigne, dal ritiro di Ronzone, si presenta così ai suoi tifosi mostrando tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura in maglia rosanero. L'esterno che dice di preferire l'assist al gol "per vedere i compagni felici" ha già vinto tre volte il campionato cadetto, l'ultima volta nella passata stagione con il Frosinone e sa bene che anche nel Palermo del City Group le ambizioni sono quelle di conquistare la serie A: "Quando ho giocato in Serie A non ero così maturo come adesso. Conto di arrivarci adesso. Il Palermo l'ho seguito anche ai tempi di Cavani e Dybala, mi è sempre piaciuta la piazza. Spero che prima possibile la squadra torni competitiva in massima serie.

Giocare al 'Barbera' con lo stadio pieno per noi dovrà essere solo una spinta. Brunori?

Giocatore straordinario, anche l'anno scorso gli ho fatto i complimenti. Sono contento di giocare con lui e spero di fargli tanti assist".

A Palermo ritrova il suo ex compagno di squadra Lucioni con il quale ha condivisio il successo ciociario: "Ci siamo sentiti quasi sempre dopo la fine del campionato. A Frosinone abbiamo trascorso un anno fantastico, speriamo di ripeterlo". E il consenso è arrivato anche dal fratello Lorenzo Insigne, l'ex Napoli in forza al Toronto: "Sta bene, lo sento quasi tutte le sere, è molto contento. Mi ha detto che è stata la scelta migliore. Paragoni con lui? È un orgoglio avere un fratello del genere, non sono mai stato sotto pressione".