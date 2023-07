Il Siracusa ingaggia il centrocampista Raffaele Vacca: con la Casertana nelle ultime 2 stagioni

Il Siracusa calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Raffaele Vacca, centrocampista, 32 anni. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Casertana in Serie D. Calciatore di grande esperienza, unisce qualità e quantità in mezzo al campo. Oltre ad aver giocato in Serie C con il Picerno, in carriera vanta oltre 200 presenze (e 43 gol) in quarta Serie con Messina, Bitonto Turris, Vibonese, Gravina e Frattese.