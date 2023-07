Violenze alle donne, inaugurata stanza protetta a Lamezia Terme

Violenza sulle donne, inaugurata stanza protetta a Lamezia Terme. Il progetto e le attivita' che saranno svolte in collaborazione, sono state presentate dalla presidente Soroptimist Club Lamezia Terme, Rachele Iovene, dalla presidente Soroptimist International d'Italia, Giovanna Guercio, dal Questore della Provincia di Catanzaro, Paolo Sirna, e dal dirigente del Commissariato di Lamezia Terme, Antonio Turi.Ferro ha concluso la conferenza inaugurale, illustrando l'importanza dell'iniziativa, delineando le politiche governative del settore, e auspicando l'evolversi sempre maggiore di una progettualita' condivisa nel contrasto alla violenza sulle donne, anche attraverso il ricorso ai Fondi del PNRR. Il Soroptimist, nell'occasione, ha consegnato anche un Kit portatile, quale strumento per raggiungere in modo piu' immediato le vittime vulnerabili, qualora non si rechino nella "Stanza tutta per se'".Alla cerimonia di inaugurazione ed al taglio del nastro dell'aula, hanno partecipato le massime Autorita' Istituzionali civili, militari e religiose, oltre a rappresentanti dell'ANPS e delle organizzazioni sindacali.