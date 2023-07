Fiamme all'aeroporto di Catania, lo scalo riapre a singhiozzo

Attimi di paura la notte scorsa tra i passeggeri nell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per un incendio divampato al piano terra del terminal A dello scalo, nell'area arrivi, che ha determinato un fugg ifuggi generale dall'aeroporto, il terzo d'Italia. Fortunatamente non ci sono stati feriti: solo qualche persone intossicata dal fumo. Pesanti invece i disagi che hanno dovuto subire i viaggiatori: secondo le prime stime comunicate da Italia Rimborso sarebbero quasi 39mila mila al giorno quelli coinvolti nello stop dello scalo. La Sac, la società che gestisce lo scalo, all'alba di stamane aveva deciso lo stop ai voli fino alle 14 di mercoledì 19luglio, ma per alleviare i disagi per i passeggeri, nel pomeriggio ha aperto il terminal C permettendo due voli l'ora in attesa di aumentare progressivamente il traffico. Da più part ilo stop programmato fino a mercoledì era stato infatti definito"disastroso" per l'economia e il turismo. Molti i passeggeri fuori dallo scalo la notte scorsa, tra chi doveva imbarcarsi e chi era appena atterrato. "Ho trovato il fuoco, c'era un macello", ha spiegato un signore. Una ragazza appena atterrata nello scalo quando stava divampando l'incendio ha raccontato: "Siamo rimasti un quarto d'ora sull'aereo. Il personale di bordo ci ha rassicurati". Mentre un altro appena sbarcato con un trolley lamenta la scarsa assistenza: "Non ci hanno dato alcuna informazione su quello che dovevamo fare". L'allarme è scattato alle 23:29 ; i Vigili del fuoco, subito intervenuti con numerose squadre, sono riusciti a spegnere le fiamme soltanto alle 5.40 di stamane. Le cause sono ancora da accertare. Secondo i primi rilievi il rogo sarebbe partito dall'impianto di condizionamento dell'aria. La Procura ha aperto una inchiesta e l'Enac ha istituito una Commissione interna per accertare quanto accaduto. I pompieri del Comando provinciale di Catania per risalire alle cause annunciano "ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici" per domani.

L'Ad della Sac Nico Torrisi ha ringraziato "tutti gli enti di Stato, l'unità aeroportuale per il grande e ininterrotto sforzo. I danni al Terminal A sono assolutamente marginali e non è andato a fuoco, come è stato detto, tutto l'aeroporto ma una piccola parte che stiamo già ripristinando e che speriamo di riaprire al più presto. La procedura di emergenza è stata eseguita perfettamente e ho ringraziato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che sono stati rapidi ed efficaci. Il loro intervento ha circoscritto immediatamente le fiamme, non ci sono stati problemi di alcun genere per la salute".

Intanto, nel primo pomeriggio la situazione è stata al centro di una riunione convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi. Da questa mattina gli aeroporti di Palermo e Trapani stanno affrontando insieme l'emergenza voli. E' stato deciso d'intesa con Trenitalia una serie di corse speciali da e per l'aeroporto di Punta Raisi. La Regione siciliana ha attivato il tavolo di coordinamento per garantire che i voli sospesi siano riprotetti negli scali di Palermo, Trapani e Comiso. Di tutt'altra natura invece la disavventura dei circa 180 passeggeri diretti a Palermo che da ieri sono bloccati all'aeroporto di Zante, in Grecia, per un volo cancellato da Volotea. "Inizialmente il volo era previsto alle 17.20 di ieri -racconta un passeggero in viaggio con la famiglia -, poi posticipato e infine, alle 20, cancellato, con l'invito della compagnia a ripresentarsi alle 12:50 del giorno successivo. Lo stesso avviso precisava che i viaggiatori avrebbero dovuto anticipare tutte le spese di vitto e alloggio". Oggi il volo riprogrammato non è mai partito e il decollo è previsto per le 23:15.