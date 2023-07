L'aeroporto di Catania si riorganizza dopo il rogo al Terminal A

Situazione più tranquilla stamane rispetto a ieri nell'aeroporto di Catania, dove è in corso una riorganizzazione del traffico aereo dopo l'incendio che la notte tra domenica e lunedì ha danneggiato il terminal A.

La notte scorsa intorno alle 3 è decollato il primo volo dal terminal C, con destinazione Casablanca, riaperto ieri pomeriggio con due movimenti all'ora che saranno via incrementati.

Nell'aerostazione si è appena concluso un vertice con Assoclearance - l'ente che stabilisce gli slot e chi vola e da dove - nel quale sono stati stabilite le partenze dal terminal riaperto ieri.

Sono in corso le operazioni di pulizia del terminal A, danneggiato nell'incendio.

I Vigili del fuoco sono al lavoro per gli "ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici" che dovranno stabilire origini e cause dell'incendio, secondo i primi accertamenti partito da un condizionatore, sul quale la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

Impianto antincendio 'sotto osservazione'. Dopo il rogo dell'aeroporto di Catania il cui fumo generato ha 'invaso' parte dell'aerostazione, il gruppo di specialisti nominati dalla procura per l'inchiesta per incendio doloso o colposo, parlano di assenza totale di servizio che dovrebbe entrare in azione nel momento in cui qualsiasi fonte sprigioni fuoco, fiamme o fumo. Da quanto emerge questo sistema non sarebbe mai entrato in azione, tanto da creare panico tra i passeggeri che nell'intento di guadagnare l'uscita hanno superato le barriere dei gate senza potere essere indirizzati dal personale dell'aeroporto nelle aree di fuga predisposte nei casi di necessità. Sul fronte incendio fonti investigative parlano di un incendio preceduto da uno scoppio, probabilmente derivato dal malfunzionamento di un condizionatore d'aria, avvenuto in un punto del Terminal A.

- Quando sarà ripristinato il traffico aereo "potrò dirlo solo dopo che oggi i vigili del fuoco ci avranno detto esattamente qual è lo stato di quella piccola porzione del terminal A danneggiata dall'incendio che comunque non ha intaccato le strutture nè delle partenze nè degli arrivi. Abbiamo comunque preso un'azienda super specializzata che sta bonificando i danni, e speriamo di potere riaprire tutto quanto a breve". Lo ha detto l'amministratore della Sac, l'azienda che gestisce l'aeroporto Fontanarossa di Catania, Nico Torrisi, parlando dei tempi di ripristino a pieno regime del traffico aereo allo scalo etneo, danneggiato da un incendio. "Intanto - ha detto Torrisi - abbiamo messo a disposizione, in pieno accordo con Enac, dei trasporti pubblici su gomma per cercare di alleviare i disagi dei passeggeri che dovranno spostarsi da e per Catania".