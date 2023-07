Tenta di colpire la moglie investendola con l'auto. E' accusato di tentato omicidio un uomo di Lentini, in provincia di Siracusa, che ieri pomeriggio è stato arrestato dai Carabinieri. L'insano gesto pare che sia stato al culmine di svariati eventi di gelosia dell'uomo. La donna è stata accompagnata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.