Cdm, Vito Calvino nominato nuovo questore di Palermo

Cambio della guardia alla guida della questura di Palermo. Il Consiglio dei ministri ha deciso il collocamento in posizione di fuori ruolo dell'attuale questore Leopoldo Laricchia, che diventa dirigente dell'ispettorato di polizia di Stato della Camera: al suo posto arriva Vito Calvino, che lascia la questura di Catania per fare ritorno nel capoluogo siciliano. Classe 1961, originario di Palermo, Calvino è funzionario della polizia di Stato da trentaquattro anni. Ha guidato il commissariato di Vittoria nel 1988, poi è stato vicedirigente della squadra mobile di Ragusa. Nel 1991 è arrivato a Palermo, dove ha diretto il commissariato di Brancaccio per cinque anni e quello di San Lorenzo per altri due. Nel capoluogo dell'Isola Calvino ha guidato prima la sezione Criminalità organizzata della Mobile e poi l'intera squadra mobile. Promosso dirigente superiore, Calvino viene nominato direttore del Reparto investigazioni giudiziarie della Direzione investigativa antimafia. Nel 2019 il suo primo incarico da questore, nella provincia di Messina e nel maggio 2021 la nomina a questore di Catania.