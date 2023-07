Caldo, domani il picco di Caronte con 23 città da bollino rosso: giovedì scendono a 18

L'Italia si prepara al giorno più caldo dell'anticiclone Caronte, con 23 città da bollino rosso previste per domani, mercoledì 19 luglio. Già giovedì 20 i capoluoghi con livello massimo di allerta scenderanno a 18, secondo quanto indica l'ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. Oggi, su 27 capoluoghi monitorati, sono 20 le città con allerta 3: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Domani dalla lista si sfilerà Bolzano, ma si aggiungeranno Bari, Catania, Civitavecchia e Torino. Giovedì resteranno da bollino rosso Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Rinfrescheranno in particolare Bologna, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Verona, che scenderanno al livello di allerta 1 (bollino giallo). Gialla anche Milano, che oggi e domani ha bollino arancione. Un peggioramento è previsto il giorno 20 solo per Genova, con il passaggio da giallo ad arancione. Per tutti e tre i giorni l'allerta resta massima nella Capitale.